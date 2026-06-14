Fernando Sá, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após a conquista do título de campeão nacional de basquetebol:

«Foi um ano complicado, muito complicado, com muitas tomadas de decisão, às vezes até questionáveis. Houve momentos em que nos sentimos sozinhos e faz parte da nossa profissão. Acabei por tomar algumas decisões comigo mesmo, de agarrar essa solidão juntamente com aquilo que eventualmente podia controlar. O que eu acreditava que podia controlar era a minha equipa, os meus jogadores, a equipa técnica e todas as pessoas que nos acompanham diariamente. Fomos conseguindo criar uma ligação que ia um bocadinho para além da técnica e da tática e a crença foi crescendo.

As derrotas sentem-se de outra forma porque, sendo adepto também, sei as consequências dessas derrotas para os nossos adeptos. Quando ganhamos, a felicidade enquanto profissional é enorme, mas sinto-me muito mais satisfeito ao ver os meus jogadores a divertirem-se nestes momentos. Sei que a partilha é gigante, desde as pessoas que estão aqui dentro do pavilhão até a todas as pessoas que gostam de nós fora daqui. Isso é o que me deixa mais feliz.

Este é um momento alto da minha carreira, quer de jogador, quer de treinador. Em termos profissionais, isto para mim atingiu o auge. Era algo que sonhava há muitos anos, que muitas vezes parecia muito difícil e até impossível, mas aconteceu. Foi merecido pelo trabalho que todos realizámos e pela confiança que fomos tendo uns nos outros.

Quero dedicar esta vitória à pessoa mais importante deste grupo, o Pedro Machado. Para nós foi um choque aquilo que lhe aconteceu. Ele sim é o verdadeiro campeão. Teve sempre o apoio dos colegas de equipa de uma forma incansável, sentiu-se sempre acarinhado e conseguiu resolver o problema dele. Isso é o que me deixa mais satisfeito.

Diziam que íamos ter muitas dificuldades em ultrapassar o Imortal. A verdade é que passámos o Imortal, passámos o Sporting, uma excelente equipa, e chegámos à final contra o Benfica. Entrámos sempre com muita humildade, encarando todos os treinos e todos os jogos com muita concentração. Os jogadores facilitaram muito o meu trabalho e acabámos por chegar a este momento da época. Conseguir vencer desta forma uma equipa como o Benfica, com o historial e a capacidade que tem, acho que não podia pedir mais. Estou muito feliz.»