A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) expressou «forte repúdio» pelos alegados insultos racistas dirigidos a Betinho, jogador do Benfica, no clássico com o FC Porto no Dragão Arena no fim de semana, e anunciou ter aberto um inquérito preliminar para apuramento de responsabilidades disciplinares.

«Sem prejuízo das responsabilidades disciplinares que vierem a ser apuradas, a FPB repudia veementemente qualquer comportamento racista e xenófobo e apela a todos os intervenientes – particularmente aos clubes promotores do espetáculo desportivo – para a necessidade de assegurarem o respeito pelos princípios e valores éticos que estão subjacentes à prática desportiva», refere o organismo em comunicado.

Através do Instagram, Betinho disse ter sido alvo de insultos racistas no jogo que o FC Porto venceu por 79-62.

A FPB garante estar empenhada em combater com firmeza o flagelo da discriminação e promete «punir exemplarmente a violação dos princípios» que defende no desporto.