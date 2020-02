O Benfica falhou o apuramento para os quartos de final da FIBA Europe Cup de basquetebol, ao perder por 88-75 em casa dos dinamarqueses do Bakken Bears, na sexta ronda do Grupo I da segunda fase.

A precisar de um triunfo para seguir na competição, como segundo do grupo, atrás dos já apurados alemães do Medi Bayreuth, o conjunto de Carlos Lisboa comprometeu as suas aspirações no segundo período, ao sofrer um parcial de 18-0, do qual jamais recuperou.

O Benfica chegou a estar a perder por 24 pontos (58-34), ainda reduziu a diferença para 12 (62-50), mas os Bears nunca perderam o controlo do encontro e foram mantendo o conjunto luso à distância, acabando por vencer por uma diferença de treze pontos.

Anthony Hilliard, com 19 pontos e cinco ressaltos, e Anthony Ireland, com 16 pontos e oito assistências, foram os melhores do Benfica, que acertaram 50 por cento dos triplos (12 em 24) e já tiveram Micah Downs no banco, mas sem ser utilizado.