A equipa de basquetebol do Sporting perdeu esta quarta-feira, em Espanha, diante do Surne Bilbao Basket (94-79), em jogo da primeira jornada da segunda ronda do Grupo M da FIBA Europe Cup.

Os leões até entraram bem no jogo, com triplos de Stephan Swenson e Claude Robinson, mas chegaram ao final do primeiro quarto a perder por três pontos (26-23).

A equipa de Alvalade ainda chegou a passar para a frente do marcador no segundo quarto, mas ao intervalo a equipa basca já tinha uma vantagem de onze pontos (49-38).

O jogo ainda seguiu equilibrado no terceiro quarto (67-59), mas a equipa espanhola acabou por disparar no último período, com o recurso a vários triplos, para vencer por 94-79.

