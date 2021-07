Neemias Queta está às portas da NBA, mas, mesmo que não entre, já tem um lugar de destaque em Portugal.

No Vale da Amoreira, na Moita, foi pintado um mural de homenagem ao basquetebolista, com um desenho do mesmo, num projeto da autoria da ‘hoopers’, uma plataforma de comunidade de fãs de basquetebol.

A obra é da autoria de Pedro Pinhal, artista local.

Depois de três anos no basquetebol universitário norte-americano, ao serviço dos Utah State Aggies, o poste de 22 anos é um dos participantes do draft deste ano da NBA.

A cerimónia está agendada para a madrugada de quinta-feira para sexta-feira: a partir da 01h00, hora portuguesa, Neemias conhece a sua sorte. Se for selecionado, é o primeiro português de sempre a jogar na liga norte-americana de basquetebol, a melhor do mundo.

O mural de homenagem a Queta: