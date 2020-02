Os tributos a Kobe Bryant sucedem-se um pouco por todo o mundo. A Oliveirense criou uma camisola com o número 24 na parte da frente e nas costas, colocando o nome «Bryant».



Além disso, os campeões nacionais fizeram questão de ter a data de nascimento e de falecimento do ex-basquetebolistas nas costas, imediatamente por cima do número 24.



Veja a camisola na galeria associada.