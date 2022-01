Menos de um mês depois da estreia e ao quarto jogo na NBA, Neemias Queta anotou os primeiros pontos da carreira na maior liga de basquetebol do planeta.

No duelo dos Sacramento Kings diante dos Cleveland Cavaliers, o poste português não só fez o primeiro cesto, como terminou o jogo com 11 (!) pontos e uma eficácia apreciável de lançamentos de campo (4/7) e de lances livres (3/4).

O primeiro cesto de Neemias na NBA:

Neemias esteve 24 minutos em campo e somou ainda cinco ressaltos, uma assistência e um roubo de bola pela equipa da capital da California que acabou por ser derrotada em casa pelos Cavaliers por 109-108. Ainda assim, motivos mais do que suficientes para Neemias guardar a noite de 10 de janeiro de 2022 entre as mais especiais da vida.

Os Kings estão no 12.º lugar da Conferência Oeste com 16 vitórias e 27 derrotas. Já os Cavaliers são a sexta equipa do Este, com 23 triunfos e 18 desaires.

OUTROS RESULTADOS:

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets, 114-108

Houston Rockets-Philadelphia 76ers, 91-111

New York Knicks-San Antonio Spurs, 111-96

Boston Celtics-Indiana Pacers, 101-98

Detroit Pistons-Utah Jazz, 126-116

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks, 103-99