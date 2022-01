Dois anos e meio.

O calvário de Klay Thompson foi longo, mas vai acabar este domingo.

Os Golden State Warriors anunciaram esta noite que o jogador de 31 anos vai regressar à competição na partida frente aos Cleveland Cavaliers, este domingo (já madrugada de segunda-feira em Portugal).

Thompson era um dos melhores da NBA quando se lesionou com gravidade no joelho no jogo 6 das finais de 2019, ante os Raptors.

Esteve uma época a recuperar dessa lesão e, quando ia regressar à competição, sofreu uma rotura no tendão de aquiles que o obrigou a estar afastado dos courts durante toda a temporada de 2020/21 e metade da de 2021/22.

Agora, o próprio anunciou que está de volta, com um curto vídeo publicado nas redes sociais dos Golden State Warriors.

«Odeio usar a frase ‘mal posso esperar’ porque realmente adoro viver o presente na minha vida, mas eu realmente mal posso esperar para jogar diante dos nossos fãs novamente. Eu gosto mesmo, mesmo de ser um Warrior», disse o basquetebolista, também citado pela franquia.

De resto, o entusiasmo em Oakland é tanto que o próprio Steph Curry, estrela maior dos Warriors, alterou a foto de perfil no Twitter para uma imagem de Thompson, ele que também partilhou uma fotografia a pedir aos internautas que descrevessem as melhores memórias que têm do colega de equipa.