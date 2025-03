Uma carta autografada de LeBron James foi vendida por mais de um milhão de dólares, na noite deste sábado.

A carta faz parte do «Upper Deck Exquisite Collection», um dos conjuntos mais valiosos na história da NBA, com nomes como Carmelo Anthony, Chris Bosh e Dwayne Wade. Criada em 2003, remete à época de rookie do basquetebolista norte-americano, na altura quando foi escolhido pelos Cleveland Cavaliers, no draft.

Em 2021, uma carta semelhante foi vendida por mais de cinco milhões de dólares, de forma privada, via «PWCC Marketplace). Esta é, de resto, a maior venda no que a cartas de basquetebol diz respeito.