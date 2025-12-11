Muitos conhecem o feito de Wilt Chamberlain que, num jogo da NBA em 1962, marcou 100 pontos sozinho. Ora, no último domingo, um jovem brasileiro bateu esse mesmo recorde.

João Félix (sim, tem o mesmo nome que o jogador de futebol português) terminou o encontro frente ao Guarujá, para os quartos de final do Campeonato de sub-15 masculino, com uns impressionantes 105 pontos (!).

O jovem jogador da Associação Atlética Banco do Brasil Santos (AABB Santos), juntou ainda à pontuação incrível, 22 ressaltos, dez assistências e 12 roubos de bola, completando um quadruplo-duplo.

Numa só partida, João Félix bateu os recordes de mais pontos num jogo, maior número de lançamentos de dois pontos convertidos (44), maior eficiência num único encontro (149) que é uma estatística que combina as «ações positivas» de um jogador (pontos, ressaltos, assistências, roubos de bola e desarmes de lançamento.

O resultado final ficou obviamente desnivelado com a AABB Santos a triunfar por 192-20.