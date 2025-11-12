A equipa de basquetebol do Sporting arrancou esta quarta-feira uma espetacular reviravolta na FIBA Europe Cup diante dos alemães do Rasta Vechta (78-75), acabando por vencer com um decisivo triplo de Malik Morgan nos últimos instantes, quando os leões perdiam por uma diferença de 14 pontos a dez minutos do final. O FC Porto, por seu lado, perdeu, em casa, com os estónios do Tartul Ulikool (71-90) e já está eliminado.

Começamos pelo Pavilhão João Rocha onde, a dez minutos do final, o vencedor parecia já definido, com os alemães a vencerem por uns confortáveis 65-51. Foi nesse momento que começou a espetacular recuperação da equipa comandada por Luís Magalhães.

Logo a abrir o último quarto, os leões, empurrados pelos adeptos, somaram sete pontos consecutivos, cinco deles arrancados por Diogo Ventura. Dois lances livres concretizados por Harden-Hayes animaram ainda mais os leões que começavam a acreditar na recuperação.

A um minuto do final, o Sporting já estava na discussão do resultado (71-73) e, a 5,6 segundos do final, surgiu o tal triplo de Malik Morgan que colocou os leões na frente (76-75). O jogo acabou com Harden Hayes a concretizar um lance livre que levou os adeptos ao delírio.

Com esta vitória, o Sporting fica a depender de si próprio para qualificar-se para a próxima fase da FIBA Europe Cup e pode garantir o «bilhete» já no próximo jogo,em casa, diante dos romenos do CS Valcea.

FC Porto perde no Dragão Arena e está eliminado

Na mesma competição, o FC Porto perdeu, também esta quarta-feira, no Dragão Arena, diante do Tartu Ulikool (71-90) e já não pode chegar à próxima fase.

Os visitantes chegaram ao intervalo já a vencer por 46-33, o FC Porto ainda esboçou uma reação, com Javian Davis a acumular 16 pontos e 11 ressaltos, mas não conseguiu evitar o desaire que deixa a equipa no terceiro lugar do Grupo B.

Com apenas um jogo por disputar, o FC Porto soma os mesmos 7 pontos do que o Giants Antuérpia e Tartul Ulikool, mas está em desvantagem no confronto direto com os adversários, e segue dois pontos do líder Rostock Seawolves, já sem hipóteses de ficar nos dois primeiros lugares.