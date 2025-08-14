A seleção portuguesa de basquetebol inicia esta sexta-feira a participação no Torneio Internacional de Braga, frente à Islândia, e no sábado defronta a Suécia. Para o selecionador nacional, Mário Gomes, estes dois encontros serão decisivos para avaliar a forma da equipa a menos de duas semanas da estreia no Eurobasket2025.

«Estes jogos vão servir para ver em que patamar é que estamos em termos da resposta dos jogadores e da equipa, em que estado de forma é que estamos», explicou o técnico em declarações à Agência Lusa, depois do treino realizado no Fórum Braga.

Portugal contará com a presença de Neemias Queta nos dois jogos, embora com tempo condicionado devido às regras impostas pelos Boston Celtics, da NBA.

«Vai fazer os dois jogos, mas vai jogar limitado a 14/15 minutos por jogo», referiu Mário Gomes, sublinhando que a prioridade é chegar a 100 por cento à estreia no Europeu, frente à República Checa, no dia 27 de agosto, em Riga.

O selecionador admitiu também que poderá ainda fazer ajustes táticos e deixou elogios à qualidade dos adversários.

«São equipas fortes, com os mesmos objetivos que nós, e que nos vão colocar problemas idênticos aos que vamos encontrar na fase final», afirmou.

Anthony da Silva é baixa confirmada para o torneio devido ao nascimento iminente da primeira filha.

«Fui eu próprio a sugerir que ele ficasse em casa, junto da mãe e da filha. [...] O basquetebol é muito importante, mas há coisas mais importantes na vida», disse Mário Gomes.

A lista final de 12 convocados para o Eurobasket será divulgada apenas no dia 21 de agosto, após um jogo particular com o Sporting, em Sines.

Na semana passada, Portugal bateu a Espanha, campeã europeia em título, por 76-74, antes de perder com a Espanha B (64-63) e com a Argentina (84-70).

No Europeu, a equipa das ‘quinas’ vai defrontar Sérvia, Turquia, Letónia e Estónia, além da República Checa.