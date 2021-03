Os Los Angeles Lakers e a NBA estão de luto pela morte de Elgin Baylor, basquetebolista dos Lakers entre o final da década de 50 e o princípio dos anos 70 e membro do Hall of Fame.

Baylor foi a primeira escolha do draft em 1958, rookie do ano em 1959 e foi 11 vezes All Star da NBA. Retirou-se em 1971 com 23.149 pontos, 11.463 ressaltos e 3.650 assistências.

Tornou-se ainda no primeiro jogador da história da NBA a anotar mais de 70 pontos num jogo: 71 a 15 de novembro de 1960 frente aos New York Knicks.

Depois de terminar a carreira de basquetebolista, foi treinador nos New Orleans entre 1975 e 1979.

Elgin Baylor tinha 86 anos.