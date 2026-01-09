Uliana Semenova, histórica jogadora letã que revolucionou o basquetebol feminino nas décadas de 1970 e 80 ao serviço da antiga União Soviética, morreu esta sexta-feira, aos 73 anos, informou a federação letã.

Com 2,13 metros de altura, Semenova foi uma figura dominante da modalidade, somando 11 títulos europeus, 15 campeonatos da liga soviética pelo Daugawa Riga, além de duas medalhas de ouro olímpicas, nos Jogos de Montreal 1976 e Moscovo 1980.

A morte da antiga basquetebolista motivou reações ao mais alto nível. O Presidente da Letónia, Edgars Rinkevics, lamentou a perda da «menina de ouro do basquetebol olímpico, mundial e europeu», destacando também o lado humano de Semenova, que descreveu como «uma pessoa muito calorosa e compreensiva».

No Corredor da Fama da FIBA desde 2007, Semenova permanece como uma das melhores jogadoras de sempre do basquetebol feminino.