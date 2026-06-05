O primeiro jogo das finais da NBA, entre os San Antonio Spurs e os New York Knicks, na madrugada desta quinta-feira, esteve interrompido por alguns instantes devido a uma invasão da "quadra" por parte de um adepto.

No último período do encontro, um jovem correu na direção de Victor Wembanyama, poste dos Spurs, para tirar uma fotografia com o astro francês.

O adepto acabou detido pelas autoridades e foi banido para sempre dos pavilhões, sendo que um segundo elemento também sofreu as mesmas consequências pelo envolvimento no incidente.

O Ministério Público do Condado de Bexar emitiu um comunicado na quinta-feira, no qual afirma que o adepto é menor de idade e, como tal, a lei não permite que os detalhes do caso e a sua identidade sejam revelados.

Após ter participado num evento de serviço comunitário em San Antonio, Adam Silver, comissário da NBA, falou sobre o caso: «Parecia que eles tinham uma razão para fazer isto... O outro lado da moeda da atenção global é que alguém percebe que existe uma plataforma enorme para fazer coisas estúpidas.»

«Eles serão banidos para sempre, não apenas do Frost Bank Center [casa dos Spurs], mas de todos os pavilhões da NBA. As consequências são drásticas se fizerem isto», concluiu Adam.

A partida prosseguiu normalmente e a vitória sorriu aos Knicks (105-95), que agora seguem em vantagem nas finais da competição.