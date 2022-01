A NBA anunciou na madrugada desta sexta-feira os rostos principais do All-Star 2022.

LeBron James, que lidera a «armada» da Conferência Oeste, foi o jogador mais votado pelos fãs, com mais de 9 milhões de votos, enquanto Kevin Durant, que encabeça a «constelação» de Este, foi quem recebeu mais votos de jogadores: 207.

O cinco do Oeste será composto por LeBron James (jogador dos Lakers será o capitão), Steph Curry (Golden State Warriors), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Nikola Jokic (Denver Nuggets) e Andrew Wiggins (Golden State Warriors).

O do Este será capitaneado por Kevin Durant (Brooklyn Nets), que está em dúvida devido a uma lesão num joelho, e tem ainda Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), DeMar deRozan (Chicago Bulls) e Trae Young (Atlanta Hawks).

Neemias Queta, o primeiro português da história na NBA, foi o 25.º frontcourt do Oeste nas preferências do público, ao receber 88.534 votos. Além disso, o poste dos Sacramento Kings foi ainda votado por um jogador.

Entre os dez escolhidos, há duas estreias no All-Star Game: Ja Morant e Andrew Wiggins. LeBron James vai para a 18.ª participação seguida no jogo das estrelas, que se realiza a 10 de fevereiro.

Os jogadores mais votados:

Three voting groups determined the starters:



• Fans (50%)

• NBA players (25%)

• Media panel 25%)



Complete voting results here: https://t.co/h4VCEaRwVR



Below are the overall scores for the top finishers at each position. pic.twitter.com/W6An0FhzgY