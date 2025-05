Os Oklahoma City Thunder deram um passo importante rumo à final da NBA, depois de terem vencido os Minnesota Timberwolves por 128-126, alargando a vantagem na eliminatória para 3-1 e ficando a apenas um triunfo do jogo decisivo.

Num duelo pautado pelo equilíbrio, em que apenas por uma vez uma equipa comandou o marcador por uma margem na casa das dezenas (os City Thunder, por 68-57, no início do terceiro período), os últimos instantes foram intensos.

A 3,5 segundos do fim, com o resultado já em 128-126, os Timberwolves beneficiaram de dois lances livres, mas Anthony Edwards (16 pontos) desperdiçou ambas as tentativas.

Shai Gilgeous-Alexander, estrela maior dos Oklahoma City Thunder, foi o MVP do terceiro jogo da final da conferência Oeste, com 40 pontos, dez assistências e nove ressaltos, bem acompanhado por Jalen Williams (34 pontos).

Na equipa de Minnesota destacaram-se Nickeil Alexander-Walker (23 pontos) e Donte DiVincenzo (21 pontos), este último com cinco triplos convertidos.

A eliminatória prossegue na madrugada de quinta-feira (01:30), em Oklahoma. Em caso de triunfo, os City Thunder, que foram a melhor equipa da fase regular, avançam para a final da NBA.