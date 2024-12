Os Boston Celtics voltaram a vencer na NBA. Desta vez, derrotaram os Detroit Pistons por 130-120. O poste português Neemias Queta não somou qualquer minuto por opção do treinador.

Já com Porzingis recuperado, o espaço de Neemias tem-se reduzido e o letão tem mostrado serviço no seu regresso. À semelhança de Jaylen Brown e Sam Hauser, Porzingis acabou o encontro na casa dos 20 pontos, neste caso com 26 pontos e nove ressaltos, sendo o segundo melhor marcador dos Celtics, atrás de Brown. Com este resultado a equipa de Boston alcançou a 18.ª vitória na época e sentam-se atrás dos Cavaliers na classificação, no segundo lugar da conferência este. Já os Pistons somam a 15.ª derrota da temporada.

Ao contrário dos rivais, os Lakers tiveram uma noite infeliz na deslocação a Miami e perderam frente aos Heat por 134-93. Apesar dos 29 pontos de LeBron James a equipa de Los Angeles viu o conjunto da casa superiorizar-se com Jimmy Butler, Tyler Herro, Terry Rozier e Bam Adebayo em destaque. Herro foi o principal protagonista ao anotar 31 pontos, ajudando a equipa de Miami a décima vitória na temporada, igualando agora o número de derrotas. Os Lakers por sua vez, perderam na última noite pela décima vez na época.

Nos outros encontros da noite os Brooklyn Nets derrotaram os Indiana Pacers (99-90), tal como os Orlando Magic que venceram os Philadelphia 76ers (106-102). Já os LA Clippers perderam frente aos Minnesota Timberwolves (80-108), bem como os Milwaukee Bucks que sairam derrotados no encontro frente aos Atlanta Hawks (104-119).

Veja aqui o resumo da partida entre os Detroit Pistons e os Boston Celtics: