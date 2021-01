O base Bradley Beal tornou-se quarta-feira o nono jogador no ativo na Liga norte-americana de basquetebol (NBA) a chegar aos 60 pontos, insuficientes, porém, para evitar o desaire dos Washington Wizards no reduto dos Philadelphia 76ers, por 141-136.

Três dias depois dos 62 de Stephen Curry (Golden State Warriors), na vitória por 137-122 na receção aos Portland Trail Blazers, Beal igualou o recorde dos Wizards, que pertencia a Gilbert Arenas, com 60 em 17 de dezembro de 2006, num triunfo por 147-141 face aos Los Angeles Lakers, após prolongamento.

O jogador do conjunto de Washington quase atingiu esta marca em três períodos, ao entrar para o quarto já com 57 pontos, batendo desde logo o seu recorde (55). Depois de 32 na primeira parte e 25 no terceiro período, ficou-se, porém, pelos três no último.

O registo redondo só foi alcançado a 4,4 segundos do fim, quando marcou o primeiro de dois lances livres, numa altura em que os Sixers tinham o jogo na mão, muito por culpa de Joel Embiid (38 pontos) e Seth Curry (28).

O 3 dos Wizards acertou 20 de 35 lançamentos de campo (57,1%), incluindo sete em 10 nos triplos (70%), e 13 de 15 lances livres (86,7%), acrescentando sete ressaltos e cinco assistências.

Bradley Beal e Stephen Curry chegaram em 2020/21 ao clube dos 60, no qual já estavam sete jogadores no ativo, entre eles Devin Booker, dos Phoenix Suns, que, em 2016/17, chegou aos 70, o 10.º melhor registo da história da competição.

Por seu lado, James Harden, dos Houston Rockets, é o jogador com mais jogos com pelos menos 60 pontos, num total de quatro: marcou duas vezes 61 em 2018/19 e duas 60, uma em 2017/18 e outra em 2019/20. Por seu lado, Damian Lillard (Portland Trail Blazers) somou duas vezes 61 e uma 60, sempre na época passada.

Os restantes quatro jogadores somam um 60 cada: Carmelo Carmelo Anthony (New York Knicks) atingiu os 62, em 2013/14, LeBron James (Miami Heat), os 61, também em 2013/14, Kemba Walker (Charlotte Hornets) os 60, em 2018/19, e Klay Thompson (Golden State Warriors) também os 60, em 2016/17.

O recorde da NBA pertence a Wilt Chamberlain, que, em 1961/62, marcou 100 pontos pelos Philadelphia Warriors, na vitória por 169-147 face aos New York Knicks. O segundo melhor registo é de Kobe Bryant, com 81 pelos Lakers, aos Raptors, em 2005/06.