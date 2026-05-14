Os Cleveland Cavaliers foram até Detroit vencer os Pistons por 117-113, no jogo cinco das meias-finais da Conferência Este da NBA.

A equipa da casa até entrou melhor no encontro e chegou ao intervalo a vencer por 60-52. No entanto, os Cavaliers entraram na segunda parte com vontade de mudar o rumo do jogo e venceram o terceiro quarto por 32-19. Os Pistons voltaram a vencer no último quarto, empatando a partida a 103 e levando a decisão do jogo para prolongamento.

A formação de Cleveland acabou por levar a melhor no tempo extra e fecharam o jogo em 117-113.

Cade Cunningham, base dos Pistons, foi a grande figura do encontro, ao apontar 39 pontos que ainda assim não foram suficientes para impedir a vitória dos Cavaliers. Do lado visitante, o veterano James Harden liderou os marcadores, com 30 pontos marcados.

Com esta vitória, os Cavaliers completam a cambalhota na eliminatória (3-2) depois de terem estado a perder por 2-0. Ambas as equipas voltam a defrontar-se na madrugada desta sexta-feira (horário de Portugal) num jogo que, em caso de vitória dos Cavaliers, apura a equipa de Cleveland para as meias finais da NBA.