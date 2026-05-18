NBA: Cleveland abafa Detroit e segue para as meias-finais do play-off
No jogo que resolveu a eliminatória, os Cavaliers não deram hipóteses aos Pistons
No jogo que resolveu a eliminatória, os Cavaliers não deram hipóteses aos Pistons
Os Cleveland Cavaliers afastaram os Detroit Pistons com um triunfo no sétimo e decisivo jogo da segunda ronda do play-off, por 125-94, e completam o lote de apurados para as meias-finais da NBA.
Mesmo jogando em Detroit, os Cavs dominaram o encontro por completo, ao longo do qual estiveram em desvantagem apenas por uma vez, nos instantes iniciais.
Donovan Mitchell, com 26 pontos, Jarrett Allen e Sam Merrill, ambos com 23, e Evan Mobley, com um duplo-duplo ([21 pontos e 12 ressaltos], lideraram Cleveland a um triunfo categórico, que afasta do play-off o campeão do Este na fase regular.
Os Cavaliers voltam à final de conferência oito anos depois, onde vão defrontar os New York Knicks, que afastaram os Philadelphia 76ers, na ronda anterior, em apenas quatro jogos.
No Oeste, San Antonio Spurs e os campeões em título Oklahoma City Thunder vão disputar a restante vaga na final da NBA.
🏆 PLAYOFF BRACKET 🏆— NBA (@NBA) May 18, 2026
▪️ @cavs win Game 7 on the road, advance to Eastern Conference Finals for the first time since 2018
The NBA Conference Finals presented by @Google begin Monday with Spurs/Thunder Game 1 at 8:30pm/et on NBC and Peacock. pic.twitter.com/SCrrZZilcK