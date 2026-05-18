Os Cleveland Cavaliers afastaram os Detroit Pistons com um triunfo no sétimo e decisivo jogo da segunda ronda do play-off, por 125-94, e completam o lote de apurados para as meias-finais da NBA.

Mesmo jogando em Detroit, os Cavs dominaram o encontro por completo, ao longo do qual estiveram em desvantagem apenas por uma vez, nos instantes iniciais.

Donovan Mitchell, com 26 pontos, Jarrett Allen e Sam Merrill, ambos com 23, e Evan Mobley, com um duplo-duplo ([21 pontos e 12 ressaltos], lideraram Cleveland a um triunfo categórico, que afasta do play-off o campeão do Este na fase regular.

Os Cavaliers voltam à final de conferência oito anos depois, onde vão defrontar os New York Knicks, que afastaram os Philadelphia 76ers, na ronda anterior, em apenas quatro jogos.

No Oeste, San Antonio Spurs e os campeões em título Oklahoma City Thunder vão disputar a restante vaga na final da NBA.