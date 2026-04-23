Oklahoma prossegue a defesa do título da NBA em velocidade-cruzeiro na eliminatória inicial do play-off, frente a Phoenix. Liderados pelo MVP Shai Gilgeous-Alexander (37 pontos e nove assistências), os Thunder venceram por 120-107 e alargaram a vantagem no frente a frente com os Suns para 2-0.

Gilgeous-Alexander, que antes do jogo recebeu o prémio de jogador mais decisivo dos encontros da fase regular, teve a companhia de Chet Holmgren e Jalen Williams, ambos com 19 pontos, no rol de destaques nos Thunder. Williams acabaria por se lesionar na coxa esquerda e deixou a partida ainda no terceiro período.

Em Phoenix, que somou um total de 21 perdas de bola, Dillon Brooks destacou-se com 30 pontos, com Devin Booker a chegar aos 22 e Jalen Green aos 21 pontos.

No outro jogo da última madrugada, os Detroit Pistons venceram pela primeira vez em casa para o play-off desde o ano de 2008, naquela que era a maior sequência da história da NBA (11 jogos seguidos sem vencer no seu pavilhão na fase a eliminar), e igualaram a eliminatória com os Orlando Magic (1-1).

Cade Cunningham (27 pontos, 11 assistências e seis ressaltos) foi decisivo para o triunfo dos Pistons por 98-93.

A partida chegou ao intervalo empatada (46-46), mas um terceiro período demolidor da equipa de Detroit (conseguiu um parcial de 38-16) embalou-a para a vitória.