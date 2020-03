O francês Rudy Gobert, o primeiro caso de Covid-19 na NBA, e o colega nos Utah Jazz Donovan Mitchell, estão recuperados da doença, anunciou a equipa de Sal Lake City.

«O departamento de Saúde do Utah determinou que todos os jogadores e funcionários dos Jazz, incluindo Donovan Mitchell e Rudy Gobert, que testaram positivo ao novo coronavírus, não apresentam risco de contágio», informaram os Utah Jazz.

Recorde-se que Rudy Gobert chegou a gozar com as medidas de proteção implementadas pela NBA antes de descobrir que estava infetado.

Os Estados Unidos são já o país do mundo com mais casos registados do novo coronavírus, estando prestes a chegar aos 100 mil infetados.