O presidente norte-americano, Donald Trump, é adepto de longa data dos New York Knicks e foi convidado por James Dolan, dono dos nova-iorquinos, para assistir a um dos jogos da eliminatória frente aos San Antonio Spurs no Madison Square Garden, a casa dos Knicks.

Trump afirmou estar de olho no jogo três, na próxima segunda-feira, mas não descartou a possibilidade de ir também ao quarto jogo: «Talvez eu vá aos dois.»

Adam Silver, comissário da NBA, lembrou que alguns ex-presidentes já estiveram presentes nas finais [da NBA] e que o atual presidente compareceu diversas vezes na casa dos Knicks: «Acompanhei-o em muitos jogos dos Knicks no passado.»

O comissário reiterou que o desporto pode ser um elemento de união, mesmo em tempos de profunda polarização política.

Dada a esperada presença de Donald Trump no Madison Square Garden, a segurança será reforçada dentro e nos arredores do pavilhão.

Antes, ainda no Texas, o segundo jogo das finais da NBA joga-se na madrugada deste sábado, às 01:30, no terreno dos San Antonio Spurs.