Num dos jogos grandes da NBA na noite deste domingo, os Milwaukee Bucks venceram fora os Brooklyn Nets por 117-114 num jogo que teve seis mudanças de liderança e oito empates no marcador.

Giannis Antetokounmpo foi a grande figura da partida e contribuiu com 49 pontos para o triunfo da equipa do Wisconsin.

De nada valeu aos Nets, ainda privados do lesionado James Harden, uma igualmente soberba exibição de Kevin Durant, que chegou ao fim com 42 pontos e dez ressaltos. Com esta derrota, a equipa nova-iorquina cai para o segundo lugar da Conferência Este, por troca com os Philadelphia 76ers, que derrotaram os San Antonio Spurs por 113-111 após prolongamento e com um buzzer beatter de Ben Simmons.

Também neste domingo, os campeões Los Angeles Lakers viram mais uma vez confirmado o mau momento que atravessam. Sexta derrota nos últimos sete encontros, desta feita na receção aos Toronto Raptors por 121-114. LeBron James, que cumpriu o segundo jogo após regresso de lesão, esteve 27 minutos em campo e anotou 19 pontos. Do lado dos Raptors, Pascal Siakam e Kyle Lowry foram os homens do leme, com 39 e 37 pontos respetivamente.

Os Lakers estão no sexto lugar da Conferência Oeste, último que dá acesso direto aos playoffs.