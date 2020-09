O extremo grego Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, foi eleito pela segunda temporada consecutiva como o jogador mais valioso (MVP) da NBA (liga norte-americana de basquetebol), anunciou o organismo.

Esta eleição, feita por um painel de jornalistas e de meios de comunicação social, torna Giannis como o primeiro europeu a conquistar mais do que uma vez o prémio MVP.

O grego é também o 12.º jogador a receber em dois anos consecutivos o mais importante galardão individual, depois de uma temporada - foram considerados os encontros até à interrupção pela covid-19 em março - em que terminou com médias de 29,6 pontos, 13,7 ressaltos e 5,8 assistências.

Na votação, Antetokounmpo conseguiu 962 pontos, à frente de LeBron James (753), James Harden (367), Luka Dončić (200) e Kawhi Leonard (168).

O «greek freak», como também é conhecido Giannis, já tinha sido eleito o melhor jogador defensivo da temporada, juntando os dois galardões, algo que só tinha sido conseguido por Michael Jordan (1987-88) e Hakeem Olajuwon (1993-94).

Antetokounmpo, de 25 anos, é também apenas o terceiro basquetebolista a conseguir mais do que um troféu MVP com 25 anos ou menos, seguindo as pisadas de Kareem Abdul-Jabbar e LeBron James.

Contudo, apesar de ter sido eleito MVP, a temporada de Antetokounmpo acabou mais cedo do que o esperado, uma vez que os Bucks, que tinham o melhor registo da fase regular, caíram nas meias-finais da Conferência Este, frente aos Miami Heat.

Além dos dois prémios ganhos por Antetokounmpo, tambem Nick Nurse (treinador do ano), Ja Morant (rookie), Montrezl Harrell (sexto homem) e Brandon Ingram (jogador que mais evoluiu) também foram premiados.