Desta vez, não houve recuperação que valesse aos Pacers. Liderados pelo MVP da fase regular, Shai Gilgeous-Alexander, que chegou aos 3.000 pontos esta época, os Oklahoma City Thunder “vingaram” a derrota no jogo inaugural da eliminatória e igualaram a final da NBA (1-1) com um triunfo contundente, por 123-107.

Tal como havia acontecido na partida anterior, os Thunder entraram melhor e, ao intervalo, já venciam por 18 pontos de diferença (59-41). Indiana tornava a ver-se numa situação delicada e, desta vez, não foi capaz de reentrar na discussão da vitória, nunca tendo conseguido baixar a diferença no marcador da casa das dezenas, durante a segunda parte.

Gilgeous-Alexander foi o melhor marcador do encontro, com 34 pontos, enquanto Alex Caruso saltou do banco para somar 20 pontos. Nos Indiana Pacers, destaque para Tyrese Haliburton (17 pontos), Myles Turner (16) e Pascal Siakam (15).

Treze anos depois, os Thunder voltaram a vencer um jogo na final da NBA, que prossegue na madrugada de quinta-feira (1:30), em Indianapolis.