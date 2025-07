Eleito o melhor jogador da fase regular e das finais da NBA, Shai Gilgeous-Alexander vai ter um salário à altura da sua influência nos atuais campeões da Liga norte-americana de basquetebol, os Oklahoma City Thunder.

De acordo com a imprensa norte-americana, o base, de 26 anos, vai estender a sua ligação aos Thunder, que expirava daqui a dois anos, até 2031, num acordo que lhe vai render, a partir de 2027, um total de 285 milhões de dólares, mais de 243 milhões de euros à taxa atual.

Shai Gilgeous-Alexander prepara-se para se tornar no atleta mais bem pago da história da NBA. Passa diretamente do 33.º para o primeiro lugar neste ranking particular, superando largamente o anterior líder, Stephen Curry, dos Golden State Warriors.

A renovação do vínculo com o internacional canadiano marca o início de uma nova era em Oklahoma, que se sagrou campeão da NBA com apenas a 25.ª folha salarial mais alta da prova.

