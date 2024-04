É, talvez, a primeira grande surpresa da primeira ronda dos playoffs da NBA: os Miami Heat venceram esta madrugada os Boston Celtics, em Boston, e empataram a série, 1-1.

Depois do triunfo por 20 pontos no primeiro jogo, desta feita a equipa de Neemias Queta (não saiu do banco), uma das principais candidatas ao título, cedeu perante a formação da Florida, por 111-101.

No TD Garen, Jaylon Brown e Jason Tatum, as duas principais figuras da equipa da casa, até combinaram para 61 pontos – Brown somou 33 pontos, oito ressaltos e uma assistência, Tatum 28 pontos, oito ressaltos e três assistências, mas isso foi insuficiente.

Os Heat, que revelaram especial acerto da linha de três pontos – concretizaram 23 triplos, a quarta maior marca da história dos playoffs –, tiveram em Tyler Herro e Bam Adebayo as suas duas grandes armas.

Herro somou 24 pontos, cinco ressaltos e 14 assistências, Adebayo 21 pontos, dez ressaltos e duas assistências.

A série, empatada a um jogo, segue agora para Miami, para os jogos três e quatro.

Thunder fazem o 2-0 diante dos Pelicans

Na outra partida da noite, os Oklahoma City Thunder fizeram o 2-0 frente aos New Orleans Pelicans, com um triunfo tranquilo por 124-92.

Em Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, como quase sempre, foi o grande destaque: o base dos OKC combinou 33 pontos, três ressaltos e cinco assistências – Chet Holmgren e Jalen Williams, os outros dois elementos do «Big Three» dos Thunder, também estiveram em bom nível.

Nos Pelicans, ainda reféns da ausência de Zion Williamson, Jonas Valanciunas foi o mais inconformado, com 19 pontos, sete ressaltos e duas assistências.