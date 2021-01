Os Utah Jazz consolidaram o estatuto de melhor equipa da atual temporada da NBA, tendo somado na noite desta sexta-feira a 11.ª vitória consecutiva, ao derrotarem em casa os Dallas Mavericks por 120-101.

Dois dias depois de um primeiro triunfo sobre os texanos, os Jazz repetiram a dose à boleia do bósnio Bojan Bogdanovic, que assinou 32 pontos e esteve com a mão quente da marca dos três pontos, com sete tentativas bem sucedidas. O francês Rudy Gobert, com 17 pontos e 12 ressaltos, e Mike Conley, com 22 pontos e nove assistências, também foram determinantes no 15.º triunfo em 19 jogos do franchise de Salt Lake City.

Destaque ainda para o registo histórico de Joe Ingles, que ultrapassou o recorde de triplos da equipa na fase regular, que pertencia até agora ao mítico John Stockton com 845: Ingles tem agora mais um do que Stockton.

Nos outros jogos, destaque para o 15.º triunfo, em 20 jogos dos Los Angeles Clippers, que venceram fora os Orlando Magic com Paul George e Kawhi Leonard em evidência. Os San Antonio Spurs levaram a melhor na rceção aos Denver Nuggets por 119-109: DeMar DeRozan assinou 30 pontos e dez assistências, enquanto Dejounte Murran anotou 26 pontos. Do lado dos nada, de nada valeu o esforço de Nikola Jovic, que terminou a partida com 35 pontos, dez ressaltos e cinco assistências.

Em grande forma nesta temporada continuam os Philadelphia 76ers: a equipa líder da Conferência Este (14 vitórias e seis derrotas) venceu fora os Minnesota Timberwolves por 118-94 com espectáculo de Joel Embiid com 37 pontos e 11 ressaltos.

Refira-se ainda que os Brooklyn Nets somaram mais uma vitória: sem Kevin Durant, foi James Harden (25 pontos, 11 assistências e dez ressaltos) a asumir a batuta dos nova iorquinos na vitória expressiva sobre os Oklahoma City Thunder por 147-125.