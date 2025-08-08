O internacional português, Neemias Queta, vai continuar a ter Joe Mazzulla como treinador, em Boston. Há três anos na liderança da equipa, conduziu os Celtics à conquista da NBA, em 2024, tendo agora firmado um novo contrato de longa duração.

Promovido a treinador principal dos Trevos em 2022, depois de três épocas como adjunto, Mazzulla tem um registo de triunfos amplamente positivo na fase regular (182 vitórias e 64 derrotas) e nos play-off da NBA (33 vitórias e 17 derrotas).

No ano passado, tornou-se, aos 36 anos, no treinador mais jovem a conquistar a principal Liga norte-americana de basquetebol desde 1969.

«É uma bênção. Estou grato pelos jogadores com quem trabalhei nas últimas três temporadas. Estou ansioso por continuar a competir pelos Celtics e pela cidade de Boston», referiu o técnico, após a oficialização do acordo.

Na última temporada, os Celtics terminaram a fase regular da NBA na segunda posição da conferência Este, tendo caído na segunda ronda dos play-off perante os New York Knicks.