O basquetebolista Joel Embiid envolveu-se numa altercação com um jornalista após a derrota dos 76ers com os Memphis Grizzlies, no sábado à noite, por 124-107. Embiid terá gritado e empurrado um jornalista no balneário.

Em causa estão textos de opinião escritos por Marcus Hayes em que o jornalista mencionou o filho e o falecido irmão de Embiid - ambos chamados Arthur -, questionando o profissionalismo de Embiid para se manter em forma.

Quando os jornalistas entraram no balneário para falar com os jogadores, Embiid levantou-se e confrontou diretamente Hayes. «Da próxima vez que voltares a falar do meu falecido irmão e do meu filho, vais ver o que te vou fazer. Vais ter de viver com as consequências», terá dito Embiid a Hayes, segundo conta o ESPN.

A troca de palavras aqueceu, com alguns palavrões pelo meio, e o basquetebolista terá empurrado o jornalista, na zona do ombro. Foram separados e, entretanto, chegaram elementos da segurança ao local.

«Temos conhecimento de relatos de um incidente no balneário dos Sixers esta noite e estamos a iniciar uma investigação», afirmou depois um porta-voz da NBA, em comunicado.

Embiid não jogou na partida de sábado, o quinto jogo consecutivo em que fica de fora devido a uma lesão no joelho esquerdo. Embiid foi operado a essa zona do corpo depois de uma lesão contraída em janeiro, que o tem limitado desde então.