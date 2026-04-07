Os Denver Nuggets recuperaram de uma desvantagem de 16 pontos no quarto período para derrotarem, no prolongamento, os Portland Trail Brazers (137-132) e, assim, somarem o nono triunfo seguido na fase regular da NBA.

A figura do jogo foi, para não variar, Nikola Jokic, que completou o 33.º triplo-duplo da temporada ao somar 35 pontos, 14 ressaltos e 13 assistências.

Já qualificados para o play-off, os Nuggets seguem na terceira posição da Conferência Oeste, atrás de Oklahoma e San Antonio, que viu, esta madrugada, Victor Wembanyama lesionar-se no triunfo sobre Philadelphia por 115-102.

Uma das grandes surpresas aconteceu em Orlando, onde os Magic, sem Franz Wagner, bateram os líderes da Conferência Este, Detroit Pistons, por 123-107, com Paolo Banchero a chegar aos 31 pontos e Desmond Bane aos 25.

Os New York Knicks ganharam em Atlanta (108-105) no jogo mais emocionante da ronda. No último lance do jogo, CJ McCollum, dos Hawks, converteu um lançamento do meio-campo que poderia levar o jogo para prolongamento, mas fê-lo já depois do final do tempo regulamentar.

Nota ainda para o triunfo dos Cleveland Cavaliers em Memphis (142-126), pese embora os 29 triplos convertidos pelos Grizzlies na partida.