Depois do triunfo na cidade dos anjos, os Denver Nuggets voltaram a derrotar os Los Angeles Lakers, agora em casa, e chegaram ao 2-0 na final da Conferência Oeste na NBA.

Tal como no jogo 1, a equipa do Colorado assentou a vitória por 108-103 em duas figuras inevitáveis: Nikola Jokic e Jamal Murray. O primeiro terminou o jogo com mais um triplo-duplo com 23 pontos, 17 ressaltos e 12 assistências, enquanto o segundo anotou 37 pontos, dez ressaltos, cinco assistências e ainda quatro roubos de bola.

Do lado dos Lakers, que até foram para o intervalo a vencer por 53-48 e continuavam na frente no final do terceiro período, LeBron James terminou o jogo com 22 pontos, nove ressaltos e dez assistência, enquanto Anthony Davis averbou 18 pontos e 14 ressaltos. Registos, ainda assim, insuficientes para que os californianos levassem a melhor.