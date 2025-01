Em nova madrugada carregada de jogos na NBA, os Houston Rockets venceram na receção aos Dallas Mavericks, por 110-99 (24-30, 37-22, 28-23 e 21-24). Nas primeiras horas desta quinta-feira, na Conferência Oeste, o turco Alperen Sengun embalou os anfitriões, com 23 pontos, mais um do que o colega Jalen Green.

Entre os visitantes, Grimes (17 pontos), Irving (16) e Thompson (16) foram os mais inconformados.

Desta forma, os Rockets ocupam o 3.º lugar da Conferência Oeste, com 22 vitórias em 33 jogos, enquanto os Mavericks permanecem no 5.º posto, com 14 desaires em 34 partidas.

Também nesta Conferência Oeste, os Denver Nuggets (4.º) controlaram na receção aos Atlanta Hawks (7.º da Conferência Este), vencendo por 139-120. Os parciais de 40-33, 34-38, 41-24 e 24-25 revelam a toada do encontro.

O inevitável Jokic foi a estrela da companhia dos Nuggets, com 23 pontos, 17 ressaltos e 15 assistências. Do outro lado, Trae Young, com 30 pontos, foi o mais inconformado.

Por fim, e no que diz respeito a contas na Conferência Este, os New York Knicks estão mais próximos dos Boston Celtics (2.º), depois da vitória na receção aos Utah Jazz (119-103). Por sua vez, os Orlando Magic (4.º) foram surpreendidos na receção aos Detroit Pistons (9.º), perdendo por 105-96.

Os Celtics, de Neemias Queta, ocupam o 2.º lugar, com 24 vitórias em 33 jogos. Os Knicks totalizam o mesmo número de triunfos, mas com um jogo a mais.

Outros resultados

Wizards 125-107 Chicago Bulls

Miami Heat 119-108 New Orleans Pelicans

Toronto Raptors 130-113 Nets

Sacramento Kings 113-107 Philadelphia 76ers