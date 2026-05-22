Os New York Knick bateram em casa os Cleveland Cavaliers por 109-93 e ampliaram para 2-0 a vantagem na final da Conferência Este da NBA.

No Madison Square Garden, o conjunto nova-iorquino até fechou o primeiro período em desvantagem (24-27), mas ao intervalo vencia por 4 pontos e no final do terceiro período liderava por confortáveis 71-53.

Donovan Mitchell (26 pontos) e James Harden (18 pts) ainda tentaram remar contra a maré, mas foram incapazes de travar a inspiração de Josh Hart (26 pontos) e de Jalen Brunson (19 pontos e 14 assistências), que alcançaram, respetivamente, máximos de pontos e de assistências em playoffs). E, a juntar a isto, as exibições de Karl-Anthony Towns (18 pontos e 13 ressaltos) e de Mikal Bridges (19 pts).

Os Knick têm agora dez vitórias seguidas nos playoffs e estão lançados para a primeira presença numa final da NBA desde 1999, quando foram derrotados pelos San Antonio Spurs dos incríveis Tim Duncan e David Robinson.