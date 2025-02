A poucas horas da estreia de Luka Doncic com a camisola dos Los Angeles Lakers, a equipa partilhou uma notícia que certamente deixou os adeptos muito felizes.

Isto porque cada pessoa que se deslocar até à arena vai ter direito a uma camisola do novo 77 dos Lakers, recentemente contratado aos Dallas Mavericks. O jogo entre a formação de LA e os Utah Jazz acontece na madrugada desta terça-feira (3h30).

77 for everyone at tonight’s game 😎 pic.twitter.com/tEGUKXHhPq