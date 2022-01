Se poderem contar com a média de 29,1 pontos por jogo em 2021/22 de LeBron James, de fora devido a uma lesão no joelho esquerdo, os Los Angeles Lakers perderam fora com o Philadelphia 76ers por 105-87.

Anthony Davies teve uma noite inspirada - 31 pontos, 12 ressaltos, dois roubos de bola e quatro desarmes de lançamento - mas de nada valeu aos Lakers, que tiveram pela frente Joel Embiid (21 pontos, nove ressaltos e sete assistências) e Tobias Harris, que fechou a noite com 23 pontos.

Este resultado deixa os Lakers no nono lugar da Conferência Oeste e cada vez mais longe do acesso direto ao play-off, garantido às seis melhores equipas de cada conferência.

Destaque ainda para os Warriors, que venceram os Minnesota Timberwolves por 124-115. Pela primeira vez desde as finais da NBA em 2019, os «splash brothers» Steph Curry (29) e Klay Thompson (23) anotaram mais de 20 pontos em simultâneo num jogo.

Os Warriors são a segunda melhor equipa do Oeste com 36 vitórias e 13 derrotas, apenas atrás dos Phoenix Suns com 38-9.