Terminou a temporada para Victor Wembanyama.

Depois da presença no jogo All Star da NBA, com 11 pontos, três ressaltos e um desarme de lançamento, os San Antonio Spurs confirmaram uma lesão do poste francês.

Numa breve nota nas redes sociais, os Spurs referem que Wembanyama foi «diagnosticado com uma trombose no seu ombro direito» e que o jogador de 2,21m vai mesmo falhar o resto da época regular.

Esta temporada, o francês de 21 anos conta com médias de 24.3 pontos, 11 ressaltos e ainda 3.8 desarmes de lançamento em 46

O poste foi nomeado pela primeira vez para o jogo All Star isto depois de já ter sido nomeado Rookie de 2024.

Leia aqui o comunicado na íntegra dos San Antonio Spurs:

«Os San Antonio Spurs anunciam esta quinta-feira que Victor Wembanyama foi diagnosticado com uma trombose no seu ombro direito. Esta condição foi descoberta quando Wembanyama regressou do jogo All-Star em São Francisco. É espectável que Wembanyama vá falhar o que resta da temporada regular de 2024/25. A equipa vai dar mais atualizações quando assim for necessário.»