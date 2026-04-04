Luka Doncic vai falhar os últimos cinco jogos da fase regular da NBA, devido a uma lesão muscular, confirmou o treinador dos Lakers, JJ Redick.

O técnico explicou que o internacional esloveno contraiu uma distensão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda durante a derrota frente aos Oklahoma City Thunder (139-96). Apesar de ter regressado momentaneamente ao encontro, acabou por jogar apenas mais quatro minutos.

A ausência de Doncic prolonga-se até ao início dos play-off, numa altura em que os Lakers ocupam o terceiro lugar da Conferência Oeste, com um registo de 50 vitórias e 27 derrotas.

Na sua primeira temporada completa em Los Angeles, o jogador de 27 anos tem sido uma das grandes figuras da competição, com médias de 33,5 pontos, 8,3 assistências e 7,7 ressaltos por jogo. Em março, foi distinguido como melhor jogador do mês na Conferência Oeste, depois de somar 13 partidas consecutivas com pelo menos 30 pontos, incluindo sete jogos acima dos 40.

Com 64 jogos realizados, Luka Dončić fica ainda a um encontro do mínimo exigido para ser elegível para os prémios individuais da fase regular.