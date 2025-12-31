Os Boston Celtics venceram em casa dos Utah Jazz (129-119), na última madrugada, novamente com Neemias Queta em ação.

O poste português assinou 12 pontos e somou três ressaltos durante cerca de 29 minutos que esteve na quadra.

No lado dos Celtics, que vinham de uma derrota com os Portland Trail Blazers, destacou-se Derrick White, que somou 27 pontos e esteve em grande plano defensivamente, com sete desarmes de lançamento e outros tantos ressaltos. O base norte-americano ainda somou seis assistências. Também Jaylen Brown esteve em grande no Delta Center, com um duplo-duplo (23 pontos e dez assistências).

No capítulo dos pontos, Keyonte George, dos Utah Jazz, saiu por cima, com 37 (seis ressaltos e sete assistências).

Os Boston Celtics chegaram às vinte vitórias na NBA e seguem no terceiro lugar da Conferência Este.

Os resultados da última madrugada na NBA:

Memphis Grizzlies-Philadelphia Sixers, 136-139

Utah Jazz-Boston Celtics, 119-129

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons, 106-128

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings, 131-90