A quarta vitória consecutiva dos Boston Celtics na fase regular da NBA teve o contributo de Neemias Queta (12 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências em 25 minutos de utilização), mas foi Jaylen Brown quem mais se evidenciou no duelo com os Charlotte Hornets (113-102).

O extremo dos Celtics apontou 35 pontos, aos quais somou nove ressaltos, ficando às portas do duplo-duplo. Pelo décimo jogo consecutivo, Brown superou a barreira dos 26 pontos. Ainda assim, o melhor marcador do encontro foi LaMelo Ball, dos Hornets, com 36 pontos.

O triunfo deixa Boston mais perto de garantir o segundo lugar na Conferência Este, logo atrás dos líderes Detroit Pistons.

Num dos jogos mais mediáticos da última madrugada, os Oklahoma City Thunder somaram a sexta vitória seguida na prova frente a uns depauperados Los Angeles Lakers (123-87), que foram a jogo sem, entre outros, Luka Doncic, LeBron James e Austin Reaves. Sem adversários à altura, brilhou Shai Gilgeous-Alexander com 25 pontos e oito assistências.

Em melhor forma estão os Houston Rockets, que vão em sete triunfos consecutivos na NBA, o último conseguido em Phoenix, por 119-105. Kevin Durant destacou-se com 24 pontos.

Realce ainda para o regresso às vitórias dos Chicago Bulls (129-98 em Washington), depois de sete derrotas seguidas, e para o dilatado triunfo de New Orleans diante de Utah, por 156-137, com Jeremiah Fears a fixar um novo recorde de pontos apontados num jogo por um rookie dos Pelicans: 40. Quanto aos Jazz, últimos na Conferência Oeste, somaram a décima derrota seguida na NBA.

Outros resultados da última madrugada na NBA

Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves, 104-124

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks, 96-90

Toronto Raptors - Miami Heat, 121-95

Golden State Warriors - Sacramento Kings, 110-105

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks, 116-103

