NBA: Neemias soma 12 pontos no quarto triunfo seguido dos Celtics
Em Los Angeles, Oklahoma bateu uns Lakers sem Luka Doncic nem LeBron James
A quarta vitória consecutiva dos Boston Celtics na fase regular da NBA teve o contributo de Neemias Queta (12 pontos, cinco ressaltos e quatro assistências em 25 minutos de utilização), mas foi Jaylen Brown quem mais se evidenciou no duelo com os Charlotte Hornets (113-102).
O extremo dos Celtics apontou 35 pontos, aos quais somou nove ressaltos, ficando às portas do duplo-duplo. Pelo décimo jogo consecutivo, Brown superou a barreira dos 26 pontos. Ainda assim, o melhor marcador do encontro foi LaMelo Ball, dos Hornets, com 36 pontos.
Jaylen Brown reached 2,000 points this season, becoming just the 8th player in Celtics franchise history to hit that mark 👏
Joining:
Jayson Tatum (2x)
Isaiah Thomas
Paul Pierce (4x)
Larry Bird (4x)
Kevin McHale
John Havlicek (2x)
Sam Jones https://t.co/MJ93XNwqBv pic.twitter.com/pty5qByH78
— NBA (@NBA) April 8, 2026
O triunfo deixa Boston mais perto de garantir o segundo lugar na Conferência Este, logo atrás dos líderes Detroit Pistons.
Num dos jogos mais mediáticos da última madrugada, os Oklahoma City Thunder somaram a sexta vitória seguida na prova frente a uns depauperados Los Angeles Lakers (123-87), que foram a jogo sem, entre outros, Luka Doncic, LeBron James e Austin Reaves. Sem adversários à altura, brilhou Shai Gilgeous-Alexander com 25 pontos e oito assistências.
Em melhor forma estão os Houston Rockets, que vão em sete triunfos consecutivos na NBA, o último conseguido em Phoenix, por 119-105. Kevin Durant destacou-se com 24 pontos.
Realce ainda para o regresso às vitórias dos Chicago Bulls (129-98 em Washington), depois de sete derrotas seguidas, e para o dilatado triunfo de New Orleans diante de Utah, por 156-137, com Jeremiah Fears a fixar um novo recorde de pontos apontados num jogo por um rookie dos Pelicans: 40. Quanto aos Jazz, últimos na Conferência Oeste, somaram a décima derrota seguida na NBA.
Outros resultados da última madrugada na NBA
Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves, 104-124
Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks, 96-90
Toronto Raptors - Miami Heat, 121-95
Golden State Warriors - Sacramento Kings, 110-105
Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks, 116-103
NBA STANDINGS UPDATE ‼️
▪️ ORL rises to 8th in the East
▪️ HOU wins 7th in a row
▪️ OKC wins 6th in a row
▪️ BOS wins 4th in a row
▪️ MIN clinch a Western Conference top 6 seed pic.twitter.com/7QyvK1Nj3O
— NBA (@NBA) April 8, 2026