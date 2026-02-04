Com Neemias Queta no cinco inicial, os Boston Celtics derrotaram os Dallas Mavericks (110-100) e somaram a terceira vitória seguida na fase regular da NBA, continuando a fechar o pódio da Conferência Este.

O poste português contribuiu para o triunfo do verdão com oito pontos, oito ressaltos e três assistências, em 27 minutos de utilização.

Para não variar, Jaylen Brown destacou-se nos Celtics, desta feita com um duplo-duplo (33 pontos e 11 ressaltos), enquanto o jovem Cooper Flagg, de 19 anos, voltou a brilhar nos Mavericks, com 36 pontos, nove ressaltos e seis assistências. Foi o terceiro jogo seguido a bater a marca dos 30 pontos para o rookie de Dallas, um recorde da NBA para jovens com menos de 20 anos.

Ainda na última madrugada, os líderes da Conferência Este, Detroit Pistons, liderados por Cade Cunningham (29 pontos e 10 assistências), derrotaram os Denver Nuggets por 124-121, enquanto os segundos classificados New York Knicks somaram, em Washington, o sétimo jogo seguido a vencer (132-101).

Destaque ainda para as 22 (!) assistências de Isaiah Collier no triunfo dos Utah Jazz frente aos Indiana Pacers (131-122). É o registo mais alto da temporada e o melhor dos Jazz desde 1992, na altura fixado pelo lendário John Stockton.

Tonight, Zay became the first player in the league to drop 20+ assists while playing the entire game since Magic Johnson in Game 5 of the 1991 NBA Finals 💜#TakeNote pic.twitter.com/MGSp3fTWpP — Utah Jazz (@utahjazz) February 4, 2026

LeBron James (25 pontos) e Luka Doncic (24) ajudaram os Los Angeles Lakers a superarem os Brooklyn Nets (125-109) e Jalen Johnson assinou um triplo-duplo (29 pontos, 11 ressaltos e 11 assistências) na vitória dos Atlanta Hawks frente aos Miami Heat (127-115).