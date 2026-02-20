Com nove pontos e seis ressaltos, em pouco mais de 18 minutos de utilização, Neemias Queta ajudou ao triunfo dos Boston Celtics, o 36.º na fase regular da NBA, no pavilhão dos Golden State Warriors (121-110), ainda sem o lesionado Steph Curry.

Jaylen Brown, dos Celtics, foi o MVP do encontro, ao juntar 15 ressaltos e 13 assistências (um novo máximo na carreira) aos 23 pontos apontados. Esteve bem acompanhado pelo companheiro de equipa Payton Pritchard (26 pontos).

A formação de Boston reforçou a segunda posição na conferência Este, uma vez que os New York Knicks perderam, na última madrugada, frente aos líderes Pistons, por 126-111. Cade Cunningham (42 pontos e 13 assistências) brilhou por Detroit.

Destaque ainda para os San Antonio Spurs, a equipa em melhor forma na NBA, que somou a sétima vitória consecutiva na receção aos Phoenix Suns (121-94), com Victor Wembanyama a assinar um duplo-duplo (17 pontos e 11 ressaltos).

Em queda livre continuam os Sacramento Kings, que vão numa sequência de 15 derrotas consecutivas, o seu pior registo na Liga. A mais recente aconteceu esta madrugada frente aos Orlando Magic (131-94), que converteram um total de 27 triplos.

Resultados da jornada:

Houston Rockets - Charlotte Hornets, 105-101

Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers, 84-112

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers, 117-107

Indiana Pacers - Washington Wizards, 105-112

Detroit Pistons - New York Knicks, 126-111

Toronto Raptors - Chicago Bulls, 110-101

Phoenix Suns - San Antonio Spurs, 94-121

Boston Celtics - Golden State Warriors, 121-110

Orlando Magic - Sacramento Kings, 131-94

Denver Nuggets - LA Clippers, 114-115

