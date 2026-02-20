NBA: Neemias titular no triunfo dos Celtics, Kings batem recorde negativo
Poste português soma nove pontos na vitória de Boston frente aos Golden State Warriors
Com nove pontos e seis ressaltos, em pouco mais de 18 minutos de utilização, Neemias Queta ajudou ao triunfo dos Boston Celtics, o 36.º na fase regular da NBA, no pavilhão dos Golden State Warriors (121-110), ainda sem o lesionado Steph Curry.
Jaylen Brown, dos Celtics, foi o MVP do encontro, ao juntar 15 ressaltos e 13 assistências (um novo máximo na carreira) aos 23 pontos apontados. Esteve bem acompanhado pelo companheiro de equipa Payton Pritchard (26 pontos).
A formação de Boston reforçou a segunda posição na conferência Este, uma vez que os New York Knicks perderam, na última madrugada, frente aos líderes Pistons, por 126-111. Cade Cunningham (42 pontos e 13 assistências) brilhou por Detroit.
Destaque ainda para os San Antonio Spurs, a equipa em melhor forma na NBA, que somou a sétima vitória consecutiva na receção aos Phoenix Suns (121-94), com Victor Wembanyama a assinar um duplo-duplo (17 pontos e 11 ressaltos).
Em queda livre continuam os Sacramento Kings, que vão numa sequência de 15 derrotas consecutivas, o seu pior registo na Liga. A mais recente aconteceu esta madrugada frente aos Orlando Magic (131-94), que converteram um total de 27 triplos.
Resultados da jornada:
Houston Rockets - Charlotte Hornets, 105-101
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers, 84-112
Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers, 117-107
Indiana Pacers - Washington Wizards, 105-112
Detroit Pistons - New York Knicks, 126-111
Toronto Raptors - Chicago Bulls, 110-101
Phoenix Suns - San Antonio Spurs, 94-121
Boston Celtics - Golden State Warriors, 121-110
Orlando Magic - Sacramento Kings, 131-94
Denver Nuggets - LA Clippers, 114-115
