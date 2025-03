A NBA está em negociações para explorar a criação de uma liga profissional na Europa, anunciou o comissário Adam Silver. A ideia dos norte-americanos é promover uma parceria com a Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) e até já são conhecidos alguns pormenores.

«Esta discussão não é nova, mas acreditamos que chegou a altura de passar à próxima etapa. [O modelo] é algo ainda preliminar, mas talvez 12 lugares permanentes e quatro com licenças anuais, mas pode mudar. Estamos em negociações com clubes que já existem, sendo que alguns deles são grandes marcas globais e sabemos que há um enorme interesse», explicou Silver, em conferência de imprensa.

O dirigente da NBA insistiu que «ainda não está nada decidido», enquanto o secretário-geral da FIBA, Andreas Zagklis, disse que «a missão era ter contactos com os clubes», quando questionado acerca das negociações com a Euroliga, a segunda melhor competição do mundo de clubes, que poderá sair prejudicada com esta parceira.

Adam Silver reforçou que, neste momento, a intenção é apenas exploratória e não está ainda definida a «criação» de uma liga. Por enquanto, mantêm-se «conversas abertas e diretas com as partes interessadas e não discussões secretas».