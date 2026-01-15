Há pelo menos 29 anos que não se via nada assim na NBA. Brice Sensabaugh começou o jogo em Chicago no banco dos Utah Jazz e acabou o primeiro período com 21 pontos, o melhor registo de um suplente na NBA desde que esta estatística é analisada.

Sensabaugh fechou o encontro com 43 pontos, um recorde de carreira, mas os Bulls ficaram com a vitória, por 128-126, selada com um cesto de Nikola Vucevic (35 pontos) a quatro segundos do fim.

Em Los Angeles, os Clippers confirmaram o bom momento de forma ao somarem a quarta vitória consecutiva na fase regular da NBA. Conseguiram-no no duelo com os Washington Wizards (119-105), com Kawhi Leonard a apontar 33 pontos e James Harden 22.

Ainda sem Nikola Jokic, os Denver Nuggets bateram os Dallas Mavericks (118-109) e alcançaram o terceiro triunfo seguido na prova, feito igualmente conseguido pelos Sacramento Kings, que derrotaram os New York Knicks (112-101) num jogo em que a estrela nova-iorquina Jalen Brunson se lesionou no tornozelo direito ainda no período inicial.

Resultados da jornada:

Toronto Raptors - Indiana Pacers, 115-101

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers, 133-107

Utah Jazz - Chicago Bulls, 126-128

Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans, 113-116

Denver Nuggets - Dallas Mavericks, 118-109

New York Knicks - Sacramento Kings, 101-112

Washington Wizards - Los Angeles Clippers, 105-119

