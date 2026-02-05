Como um autêntico muro nas duas tabelas! Assim se exibiu Neemias Queta no quarto triunfo consecutivo dos Boston Celtics na fase regular da NBA, ao ter somado 19 ressaltos e cinco desarmes de lançamento, para lá de 10 pontos, na vitória por 114-93 em Houston.

O poste português superou ainda a barreira dos 1.000 pontos na Liga, numa noite para mais tarde recordar.

In tonight's win over Houston, Neemi passed 1,000 points 👏 pic.twitter.com/uNeX8kXZeA — Boston Celtics (@celtics) February 5, 2026

Os Celtics foram para o intervalo com uma vantagem de sete pontos (49-42), que alargaram para 26 (77-51) a meio do terceiro período, que fecharam a ganhar por 81-63. Esse foi o momento que decidiu o encontro.

Derrick White, com 28 pontos e seis triplos convertidos, foi a figura da equipa de Boston, que não pôde contar com Jaylen Brown, devido a problemas físicos.

No Madison Square Garden, os New York Knicks confirmaram o estatuto de equipa em melhor forma na NBA ao conquistarem a oitava vitória consecutiva na fase regular, garantida após dois prolongamentos, frente aos Denver Nuggets (134-127).

Jalen Brunson (42 pontos, nove assistências e oito ressaltos) e Karl-Anthony Towns (24 pontos e 12 ressaltos) brilharam nos Knicks, enquanto Nikola Jokic completou um triplo-duplo pelos Nuggets (30 pontos, 14 ressaltos e 10 assistências).

Uma das surpresas da última madrugada aconteceu no Texas, onde os San Antonio Spurs bateram o líder da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, por 116-106. Victor Wembanyama assinou um duplo-duplo (22 pontos e 14 ressaltos), enquanto o MVP Shai Gilgeous-Alexander, dos City Thunder, falhou o jogo devido a lesão.

Destaque ainda para a primeira vitória dos Minnesota Timberwolves em Toronto (128-126) desde janeiro de 2004, num jogo em que recuperaram de uma desvantagem de 18 pontos no terceiro período.

A viver um autêntico pesadelo continuam os Sacramento Kings, que sofreram a 10.ª derrota seguida na Liga, na receção aos Memphis Grizzlies (129-125), enquanto os Cleveland Cavaliers venceram os Los Angeles Clippers de forma clara, por 124-89, e Trey Murphy III somou 44 pontos (com 12 triplos convertidos) no triunfo dos Milwaukee Bucks frente aos New Orleans Pelicans, por 141-137.