NBA: noite histórica para Neemias em mais um triunfo dos Celtics
Internacional português somou 19 ressaltos frente aos Rockets, num jogo em que superou a barreira dos 1.000 pontos na Liga
Internacional português somou 19 ressaltos frente aos Rockets, num jogo em que superou a barreira dos 1.000 pontos na Liga
Como um autêntico muro nas duas tabelas! Assim se exibiu Neemias Queta no quarto triunfo consecutivo dos Boston Celtics na fase regular da NBA, ao ter somado 19 ressaltos e cinco desarmes de lançamento, para lá de 10 pontos, na vitória por 114-93 em Houston.
O poste português superou ainda a barreira dos 1.000 pontos na Liga, numa noite para mais tarde recordar.
In tonight's win over Houston, Neemi passed 1,000 points 👏 pic.twitter.com/uNeX8kXZeA— Boston Celtics (@celtics) February 5, 2026
Os Celtics foram para o intervalo com uma vantagem de sete pontos (49-42), que alargaram para 26 (77-51) a meio do terceiro período, que fecharam a ganhar por 81-63. Esse foi o momento que decidiu o encontro.
Derrick White, com 28 pontos e seis triplos convertidos, foi a figura da equipa de Boston, que não pôde contar com Jaylen Brown, devido a problemas físicos.
No Madison Square Garden, os New York Knicks confirmaram o estatuto de equipa em melhor forma na NBA ao conquistarem a oitava vitória consecutiva na fase regular, garantida após dois prolongamentos, frente aos Denver Nuggets (134-127).
Jalen Brunson (42 pontos, nove assistências e oito ressaltos) e Karl-Anthony Towns (24 pontos e 12 ressaltos) brilharam nos Knicks, enquanto Nikola Jokic completou um triplo-duplo pelos Nuggets (30 pontos, 14 ressaltos e 10 assistências).
Uma das surpresas da última madrugada aconteceu no Texas, onde os San Antonio Spurs bateram o líder da Conferência Oeste, Oklahoma City Thunder, por 116-106. Victor Wembanyama assinou um duplo-duplo (22 pontos e 14 ressaltos), enquanto o MVP Shai Gilgeous-Alexander, dos City Thunder, falhou o jogo devido a lesão.
Destaque ainda para a primeira vitória dos Minnesota Timberwolves em Toronto (128-126) desde janeiro de 2004, num jogo em que recuperaram de uma desvantagem de 18 pontos no terceiro período.
A viver um autêntico pesadelo continuam os Sacramento Kings, que sofreram a 10.ª derrota seguida na Liga, na receção aos Memphis Grizzlies (129-125), enquanto os Cleveland Cavaliers venceram os Los Angeles Clippers de forma clara, por 124-89, e Trey Murphy III somou 44 pontos (com 12 triplos convertidos) no triunfo dos Milwaukee Bucks frente aos New Orleans Pelicans, por 141-137.
NBA STANDINGS UPDATE ‼️— NBA (@NBA) February 5, 2026
▪️ NYK (#2 in East) win 8th straight
▪️ BOS (#3 in East) win 4th straight
▪️ CLE rises to #4 in East
▪️ MIN rises to #5 in West
Download the NBA App for more: https://t.co/pBKIAWOrdI pic.twitter.com/NiUI7RFziU