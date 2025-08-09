Basquetebol
NBA: nova época abre a 21 de outubro com duelos recheados de estrelas
Campeões Oklahoma City Thunder defrontam os Houston Rockets e os LA Lakers jogam com os Golden State Warriors
A temporada 2025/2026 da NBA arranca no dia 21 de outubro com dois duelos apetecíveis.
Os campeões em título, Oklahoma City Thunder, liderados pelo MVP Shai Gilgeous-Alexander, recebem os Houston Rocekts, de Kevin Durant.
Já os LA Lakers, de Luka Doncic e LeBron James, defrontam os Golden State Warriors, de Steph Curry.
A informação é avançada pela estação televisiva norte-americana ESPN e citada pela agência noticiosa AFP.
De recordar que o poste português, Neemias Queta, vai continuar a defender as cores dos Boston Celtics, na próxima temporada
