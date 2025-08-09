A temporada 2025/2026 da NBA arranca no dia 21 de outubro com dois duelos apetecíveis.

Os campeões em título, Oklahoma City Thunder, liderados pelo MVP Shai Gilgeous-Alexander, recebem os Houston Rocekts, de Kevin Durant.

Já os LA Lakers, de Luka Doncic e LeBron James, defrontam os Golden State Warriors, de Steph Curry.

A informação é avançada pela estação televisiva norte-americana ESPN e citada pela agência noticiosa AFP.

De recordar que o poste português, Neemias Queta, vai continuar a defender as cores dos Boston Celtics, na próxima temporada