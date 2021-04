Stephen Curry continua a bater recordes. O jogador dos Golden State Warriors marcou 37 pontos no jogo frente aos Sacramento Kings, tendo convertido sete triplos, e tornou-se no jogador com mais triplos marcados num mês na história da NBA: 85.

O recorde pertencia a James Harden, que em 2019 tinha convertido 82 triplos num mês.

Curry ainda pode aumentar este recorde porque tem mais dois jogos para disputar em abril.

Os Warriors venceram por 117-113, num jogo que só se decidiu nos últimos segundos.

Noutro jogo da noite, os Brooklyn Nets venceram os Phoenix Suns por 128-119, num jogo que marca o regresso de Kevin Durant após lesão.

Durant saiu do banco para apontar 33 pontos para os Nets, que tiveram Kyrie Irving em destaque, com 34 pontos e 12 assistências.

Devin Booker, com 36 pontos, foi o melhor marcador dos Suns.

A noite ficou ainda marcada pela lesão arrepiante de Devin Cannady durante o jogo entre os Orlando Magic e os Indiana Pacers.

O rookie apoiou mal o pé e fez uma fratura exposta no tornozelo, que vai obrigar a cirurgia.

O companheiro de equipa, Mo Bamba, cobriu rapidamente a lesão para que Devin Cannady não visse. O jogador saiu de maca, aplaudido por todos.

Os Utah Jazz tornaram-se na primeira equipa a assegurar o apuramento para os play-offs ao beneficiarem da derrota dos Portland Trail Blazers.

Resultados:

Charlotte Hornets - Boston Celtics, 125 – 104

Brooklyn Nets - Phoenix Suns, 128 - 119

Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies, 113 – 120

Washington Wizards - Cleveland Cavaliers, 119 - 110

Orlando Magic - Indiana Pacers, 112 - 131

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks, 111 - 104

Golden State Warriors - Sacramento Kings, 117 - 113