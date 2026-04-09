Os Denver Nuggets venceram na receção aos Memphis Grizzlies por 136-119 e chegaram à 10.ª vitória seguida na fase regular da NBA. Como habitual nas partidas dos Nuggets, o destaque do jogo vai para Nikola Jokic, que chegou ao 34.º triplo-duplo desta época.

Os Nuggets têm ainda os dois últimos jogos, frente a Oklahoma e San Antonio Spurs, antes de iniciarem os play-offs, fase para a qual já estão qualificados.

Ainda na Conferência Oeste, os Oklahoma City Thunder venceram na visita aos Los Angeles Clippers por 110-128 e garantiram matematicamente o primeiro lugar da conferência a dois jogos do fim da fase regular. Com este triunfo, os campeões em título conquistaram a 64.ª vitória nos 80 jogos disputados.

Nos outros jogos da madrugada, destaque para a vitória dos San Antonio Spurs, sem Victor Wembanyama, frente aos Portland Trail Blazers por 112-101.

De destacar ainda o triunfo dos Cavaliers frente aos Atlanta Hawks por 122-116, com grande destaque para Donovan Mitchell, que apontou 31 pontos e mostrou nervos de aço, com três cestos no último segundo em três períodos.